Кондиционер в автомобиле обеспечивает комфорт в любую погоду, но для поддержания его эффективности и безопасности необходимо регулярное обслуживание, включая дезинфекцию.
Эксперты SPEEDME. RU рекомендуют проводить очистку системы кондиционирования как минимум раз в год, чтобы предотвратить размножение бактерий, клещей и грибков. Если при включении кондиционера ощущается затхлый запах или раздражение, система нуждается в дезинфекции.
Процедуру можно выполнить в автосервисе или с помощью специальных средств, которые можно купить в магазинах автозапчастей. Пенные средства вводятся в вентиляционные каналы, но их эффективность ниже по сравнению с профессиональными методами озонирования или ультразвуковой очистки.
Стоимость средств для дезинфекции варьируется от 500 до 2000 рублей. Регулярная дезинфекция кондиционера продлит его срок службы и улучшит качество воздуха в салоне, делая поездки более комфортными и безопасными для здоровья.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.