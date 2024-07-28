Ваш автомобильный кондиционер может быть опасен: как избежать проблем со здоровьем

Почему важно регулярно дезинфицировать кондиционер в автомобиле: советы экспертов

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Кондиционер в автомобиле обеспечивает комфорт в любую погоду, но для поддержания его эффективности и безопасности необходимо регулярное обслуживание, включая дезинфекцию.

Фото: wikipediа by The Car Spy, CC BY 2.0

Эксперты SPEEDME. RU рекомендуют проводить очистку системы кондиционирования как минимум раз в год, чтобы предотвратить размножение бактерий, клещей и грибков. Если при включении кондиционера ощущается затхлый запах или раздражение, система нуждается в дезинфекции.

Процедуру можно выполнить в автосервисе или с помощью специальных средств, которые можно купить в магазинах автозапчастей. Пенные средства вводятся в вентиляционные каналы, но их эффективность ниже по сравнению с профессиональными методами озонирования или ультразвуковой очистки.

Стоимость средств для дезинфекции варьируется от 500 до 2000 рублей. Регулярная дезинфекция кондиционера продлит его срок службы и улучшит качество воздуха в салоне, делая поездки более комфортными и безопасными для здоровья.