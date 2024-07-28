Не покупайте авто с механикой, пока не узнаете, что вас может ожидать: признаки скрытых поломок

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Как проверить механическую коробку передач перед покупкой подержанного автомобиля

1:17
Авто

Механические коробки передач популярны среди водителей из-за их надежности, однако поломки стали более частыми из-за использования мощных двигателей и менее прочных компонентов.

Как проверить механическую коробку передач перед покупкой подержанного автомобиля
Фото: Wikipedia by Pommeau, CC BY-SA 4.0

Журналисты SPEEDME. RU поговорили с механиком одного из сервисных центров, чтобы выяснить, как проверить техническое состояние механической коробки передач перед покупкой подержанного автомобиля. Основные признаки неисправности включают затрудненное переключение передач, шумы, люфты и посторонние звуки. Например, сопротивление на рычаге переключения передач может указывать на низкий уровень или износ масла.

На тест-драйве нужно обращать внимание на самопроизвольное выключение передач, металлические звуки при переключении, люфт рычага и шумы при ускорении или торможении двигателем. Эксперт Алексей Степанцов подчеркивает важность проверки коробки передач специалистом. Поломки могут быть вызваны как конструктивными недостатками, так и неправильной эксплуатацией, например, ездой на низких оборотах или неполным выжимом сцепления. Игнорирование мелких симптомов может привести к серьезным и дорогим поломкам.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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