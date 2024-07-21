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Что нужно пить водителю в жару: самые главные напитки

Эксперты назвали напитки для водителей в жару

1:43
Авто

Несоблюдение этого правила может привести к снижению внимания за рулем и ухудшению самочувствия. Однако, важно отметить, что не каждый напиток подходит для утоления жажды летом.

Эксперты назвали напитки для водителей в жару
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Что следует пить летом водителю

Начнем с самого очевидного: в жаркую погоду автомобилист должен пить достаточное количество обычной воды. Рекомендуется выпивать около 2,5 литров воды в день. Несоблюдение этого правила может нарушить водный баланс в организме, что приведет к опасностям во время длительных поездок из-за снижения реакции водителя и возможного недомогания.

Для быстрого и продолжительного утоления жажды пейте минеральную воду. Пару бутылок этого напитка стоит держать в бардачке, багажнике или в салоне (не оставляйте пластиковые или стеклянные емкости под открытыми солнечными лучами — это опасно).

Если вы хотите не только восполнить жидкость в организме, но и взбодриться перед дальней поездкой, пейте зеленый чай. Этот напиток отлично снимает сонливость и успокаивает.

Чего не следует пить летом водителю

Не рекомендуется пить кофе в жару. Хотя этот напиток бодрит, он горячий и может повысить давление и частоту сердечных сокращений, чего автомобилисту стоит избегать в жаркую погоду.

Также не стоит пить сладкую газировку, так как она плохо утоляет жажду и может сделать водителя более сонливым.

И, конечно, перед поездкой водителю нельзя употреблять алкоголь. Это правило всегда должно соблюдаться, поскольку садиться за руль в нетрезвом состоянии категорически запрещено!

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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