Что нужно пить водителю в жару: самые главные напитки

Несоблюдение этого правила может привести к снижению внимания за рулем и ухудшению самочувствия. Однако, важно отметить, что не каждый напиток подходит для утоления жажды летом.
Что следует пить летом водителю
Начнем с самого очевидного: в жаркую погоду автомобилист должен пить достаточное количество обычной воды. Рекомендуется выпивать около 2,5 литров воды в день. Несоблюдение этого правила может нарушить водный баланс в организме, что приведет к опасностям во время длительных поездок из-за снижения реакции водителя и возможного недомогания.
Для быстрого и продолжительного утоления жажды пейте минеральную воду. Пару бутылок этого напитка стоит держать в бардачке, багажнике или в салоне (не оставляйте пластиковые или стеклянные емкости под открытыми солнечными лучами — это опасно).
Если вы хотите не только восполнить жидкость в организме, но и взбодриться перед дальней поездкой, пейте зеленый чай. Этот напиток отлично снимает сонливость и успокаивает.
Чего не следует пить летом водителю
Не рекомендуется пить кофе в жару. Хотя этот напиток бодрит, он горячий и может повысить давление и частоту сердечных сокращений, чего автомобилисту стоит избегать в жаркую погоду.
Также не стоит пить сладкую газировку, так как она плохо утоляет жажду и может сделать водителя более сонливым.
И, конечно, перед поездкой водителю нельзя употреблять алкоголь. Это правило всегда должно соблюдаться, поскольку садиться за руль в нетрезвом состоянии категорически запрещено!
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