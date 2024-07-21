Что такое "метод объятий" и почему о нем стоит узнать каждому водителю

Эксперты рассказали водителям о "методе объятий"

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При управлении транспортным средством водителю рекомендуется сохранять спокойствие. Высокий уровень стресса может привести к аварийной ситуации. К сожалению, многие новички-автомобилисты сильно волнуются за рулём.

Фото: wikipedi by DariuszSankowski, CC0

Даже опытные водители нередко теряют спокойствие: иногда они раздражаются или даже впадают в панику.

Тем не менее, есть несколько простых способов справиться со стрессом за рулём.

Дыхательные упражнения

Водитель может снять напряжение, если начнёт медленно и глубоко дышать. Вдох следует делать через нос, а выдох — через рот. Обычно для успокоения достаточно нескольких таких циклов.

Метод объятий

Если водитель оказался в очень стрессовой ситуации, дыхательная гимнастика может оказаться недостаточной. Однако даже в таких обстоятельствах можно взять себя в руки и справиться с гневом или волнением.

Здесь поможет "метод объятий". Водителю нужно несколько раз "обнять себя".

Упражнение включает следующие этапы: остановка автомобиля в безопасном месте, выход из транспортного средства, вдох с разведением рук в стороны, выдох с "обниманием" самого себя. Пяти циклов обычно достаточно, чтобы успокоиться и вернуться к полноценному управлению автомобилем.