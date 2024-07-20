Внимание к каждой детали: VIP-версия Соболя NN за 8 миллионов

ГАЗ со всеми удобствами: VIP-версия Соболя NN за 8 миллионов

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Соболь NN — популярная модель автомобиля, на которую существует очередь на несколько месяцев вперед.

Фото: autoplatform.ru is licensed under Free More info

В уличном движении ее встретить сложно, но для того чтобы увидеть производство роскошных версий Соболей своими глазами, авторы канала "Привет Тачка" отправились в Нижний Новгород.

Обычная версия этой модели на ГАЗе стоит около 3,5 миллионов рублей, однако самая дорогая версия обойдется в восемь миллионов рублей.

ГАЗ не выпускает такие автомобили на конвейере из-за их немассового характера. Грузовую версию Соболя передают в нижегородскую компанию "Луидор" для глубокой доработки. В результате утилитарный фургон превращается в VIP-кабинет на колесах, оборудованный всеми удобствами для путешествующих на шасси V-класса.