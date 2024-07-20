Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Брэд Питт перестал быть "вонючим папой" благодаря новой возлюбленной
Работники "Москвича" ушли на летние каникулы
В центре Песчаного уже реет российский флаг
Китайские туристы начали массово посещать Приморский край
Как избежать жирных волос: продукты, которые стоит исключить
Учёные узнали, как наш мозг воспринимает течение времени
В России подорожали продукты, которые нужны для приготовления окрошки
Певец Митя Фомин раскритиковал современных девушек за меркантильность
Эта подкормка обязательно нужна моркови в июле
Внимание к каждой детали: VIP-версия Соболя NN за 8 миллионов

ГАЗ со всеми удобствами: VIP-версия Соболя NN за 8 миллионов

0:52
Авто

Соболь NN — популярная модель автомобиля, на которую существует очередь на несколько месяцев вперед.

ГАЗ со всеми удобствами: VIP-версия Соболя NN за 8 миллионов
Фото: autoplatform.ru is licensed under Free More info

В уличном движении ее встретить сложно, но для того чтобы увидеть производство роскошных версий Соболей своими глазами, авторы канала "Привет Тачка" отправились в Нижний Новгород.

Обычная версия этой модели на ГАЗе стоит около 3,5 миллионов рублей, однако самая дорогая версия обойдется в восемь миллионов рублей.

ГАЗ не выпускает такие автомобили на конвейере из-за их немассового характера. Грузовую версию Соболя передают в нижегородскую компанию "Луидор" для глубокой доработки. В результате утилитарный фургон превращается в VIP-кабинет на колесах, оборудованный всеми удобствами для путешествующих на шасси V-класса.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Эффективная подкормка в июле: как ускорить созревание помидоров и повысить урожайность

Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

Чем подкормить помидоры в июле, чтобы быстрее созрели
Капустные котлеты с фаршем: такие мягкие, сочные и нежные
Котлеты с фаршем и капустой: получаются сочнее, нежнее и полезнее традиционных мясных
Фантастика становится реальностью: ученые на пути к решению проблемы глобального потепления
3 удивительные породы кошек, которые обожают прогулки на свежем воздухе
Убитая нацистка Ирина Фарион являлась символом современной Украины Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Похудение с удовольствием: рецепт приготовления протеинового коктейля в домашних условиях
Нежное и воздушное, как пух: готовим идеальное тесто для пирогов и булочек
Секреты идеальных томатов: как поливать их, чтобы получить богатый урожай
Секреты идеальных томатов: как поливать их, чтобы получить богатый урожай
Последние материалы
Учёные заявили, что только 4 из 10 000 галактик могут быть домом
Макрону может не удастся выполнить обещание искупаться в Сене до Олимпиады
Как поддерживать здоровье ногтей с помощью правильного питания
Как сделать кухню уютной: простые методы для привлекательного интерьера
Перманентный макияж: возможные риски процедуры
Россиянам рассказали, сколько сейчас стоит поездка в Великобританию
В новом дневнике разработчиков Frostpunk 2 рассказали о строительстве
Онлайн-кинотеатры России привлекли более 50 млн подписчиков
Паша Техник убежал с собственного концерта в Казани
Секреты успешного цветения и завязывания у томатов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников