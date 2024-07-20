Эта процедура на природе грозит водителю штрафом

Юрист Григорий Колпаков в интервью "Авто Mail. ru " рассказал, что, согласно Водному кодексу РФ, водителям следует помнить, что стоянка в пределах 50 метров от береговой линии водоема запрещена, за исключением специально оборудованных парковок.
Нарушение данного правила может повлечь за собой наложение штрафа до 5000 рублей.
Колпаков подчеркнул, что местные власти имеют право устанавливать дополнительные региональные ограничения по подъезду к водоемам, и в некоторых случаях расстояние до водоема может быть увеличено.
Также водителям не стоит забывать во время движения по грунтовым дорогам о правиле "помеха справа".
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.