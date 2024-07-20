Эта процедура на природе грозит водителю штрафом

Обычный выезд на речку или к озеру может обернуться для водителя штрафом

0:44 Your browser does not support the audio element. Авто

Юрист Григорий Колпаков в интервью "Авто Mail. ru " рассказал, что, согласно Водному кодексу РФ, водителям следует помнить, что стоянка в пределах 50 метров от береговой линии водоема запрещена, за исключением специально оборудованных парковок.

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Нарушение данного правила может повлечь за собой наложение штрафа до 5000 рублей.

Колпаков подчеркнул, что местные власти имеют право устанавливать дополнительные региональные ограничения по подъезду к водоемам, и в некоторых случаях расстояние до водоема может быть увеличено.

Также водителям не стоит забывать во время движения по грунтовым дорогам о правиле "помеха справа".