Можно ли оставлять машину с работающим двигателем в жилой зоне?

В соответствии с пунктом 17.2 в жилой зоне запрещены осуществление сквозного движения, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн вне специально обозначенных мест с соответствующей разметкой и знаками.
Административное нарушение указанных правил движения транспортных средств в жилых зонах влечет наложение штрафа в размере 1500 рублей, а в городах федерального значения, таких как Москва или Санкт-Петербург, — 3000 рублей (согласно Кодексу об административных правонарушениях, статья 12.28).
В соответствии с Правилами дорожного движения РФ, стоянка с работающим двигателем запрещена в жилых зонах (пункт 17.2). Также к жилым зонам относятся любые дворовые территории (согласно пункту 17.4). Следовательно, оставаться с работающим двигателем запрещено как на территории жилых зон, так и во дворах.
К примеру, водители, которые на длительное время оставляют авто с включенным кондиционером летом или разогревают двигатель в зимний период, рискуют получить штраф.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.