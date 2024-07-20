Можно ли оставлять машину с работающим двигателем в жилой зоне?

Разрешена ли стоянка с работающим двигателем в жилой зоне?

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В соответствии с пунктом 17.2 в жилой зоне запрещены осуществление сквозного движения, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн вне специально обозначенных мест с соответствующей разметкой и знаками.

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Административное нарушение указанных правил движения транспортных средств в жилых зонах влечет наложение штрафа в размере 1500 рублей, а в городах федерального значения, таких как Москва или Санкт-Петербург, — 3000 рублей (согласно Кодексу об административных правонарушениях, статья 12.28).

В соответствии с Правилами дорожного движения РФ, стоянка с работающим двигателем запрещена в жилых зонах (пункт 17.2). Также к жилым зонам относятся любые дворовые территории (согласно пункту 17.4). Следовательно, оставаться с работающим двигателем запрещено как на территории жилых зон, так и во дворах.

К примеру, водители, которые на длительное время оставляют авто с включенным кондиционером летом или разогревают двигатель в зимний период, рискуют получить штраф.