Завод «Москвич» временно приостановит выпуск автомобилей во время корпоративного отпуска с 22 июля по 4 августа, пишет «АВТОСТАТ».
В настоящее время на заводе производят компактный кроссовер «Москвич 3» и его электрическую версию «Москвич 3e», а также лифтбек «Москвич 6».
Автопроизводитель сообщил о продаже более 10 тыс. автомобилей марки «Москвич» на российском рынке за первое полугодие 2024 года, включая почти 900 лифтбеков «Москвич 6» и около 700 электромобилей «Москвич 3e».
По планам завода, в 2024 году планируется реализовать 27 тыс. автомобилей, в сравнении с 15,3 тыс. машин в предыдущем году, что предполагает увеличение продаж на около 75%.
В октябре текущего года автозавод «Москвич» представит новый семиместный кроссовер «Москвич 8» и начнет его производство и продажу.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.