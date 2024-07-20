Завод "Москвич" приостановил производство автомобилей в связи с летними каникулами

Работники "Москвича" ушли на летние каникулы

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Завод «Москвич» временно приостановит выпуск автомобилей во время корпоративного отпуска с 22 июля по 4 августа, пишет «АВТОСТАТ».

Фото: Wikipedia by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, CC BY 4.0

В настоящее время на заводе производят компактный кроссовер «Москвич 3» и его электрическую версию «Москвич 3e», а также лифтбек «Москвич 6».

Автопроизводитель сообщил о продаже более 10 тыс. автомобилей марки «Москвич» на российском рынке за первое полугодие 2024 года, включая почти 900 лифтбеков «Москвич 6» и около 700 электромобилей «Москвич 3e».

По планам завода, в 2024 году планируется реализовать 27 тыс. автомобилей, в сравнении с 15,3 тыс. машин в предыдущем году, что предполагает увеличение продаж на около 75%.

В октябре текущего года автозавод «Москвич» представит новый семиместный кроссовер «Москвич 8» и начнет его производство и продажу.