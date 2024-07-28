Почему автосервисы не хотят, чтобы вы знали об этом: защитите стекло без затрат

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Как защитить лобовое стекло автомобиля от сколов и трещин: полезные советы

1:41
Авто

Все автовладельцы рано или поздно сталкиваются со сколами и трещинами на лобовом стекле, обычно вызванными камнями, вылетающими из-под колес передних машин.

Как защитить лобовое стекло автомобиля от сколов и трещин: полезные советы
Фото: freepik.com by jannoon028, PDM

На дорогах ни один автомобилист не застрахован от летящих камней, вне зависимости от класса автомобиля. Однако есть способы значительно снизить риск повреждения стекла. Одним из наиболее эффективных методов является поддержание достаточной дистанции до впереди идущего транспорта.

Не менее важно учитывать, что камни могут повредить не только стекло, но и кузов автомобиля. Ранее для защиты использовались специальные пластиковые накладки на капот, но они не гарантируют полную безопасность.

Среди наиболее эффективных современных методов защиты стекол выделяется использование специальной защитной пленки. Она способна поглотить удар и защитить стекло от сколов и трещин. Хотя стоимость такой пленки выше, чем у других методов защиты, она окупается за счет избежания дорогостоящего ремонта стекла.

Важно также регулярно проверять состояние пленки и своевременно её заменять, так как со временем она изнашивается, теряет прозрачность и эффективность. Рекомендуется менять пленку хотя бы раз в год, чтобы обеспечить надежную защиту в течение всего срока службы.

Заключение эксперта подчеркивает, что на защиту лобового стекла не стоит экономить, поскольку это может привести к значительно большим расходам в будущем. Покупка качественной пленки — это инвестиция в безопасность и сохранность вашего автомобиля.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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