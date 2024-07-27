Полицейский махнул рукой? Действуй правильно или плати

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Останавливает полиция: как избежать нарушений и штрафов

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Не всем водителям сразу удаётся заметить, что полицейский подал сигнал к остановке. Иногда это может быть связано с невнимательностью, в результате чего остановка происходит на довольно большом расстоянии от сотрудника. Эксперты выделили три ключевые ошибки, которые могут привести к получению крупного штрафа в таких ситуациях.

Останавливает полиция: как избежать нарушений и штрафов
Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Зачастую, причиной дальней остановки может служить занятость обочин другими машинами. Хотя ПДД не устанавливают конкретного расстояния для остановки, согласно регламенту МВД, полицейский должен указать место для парковки, что зачастую остаётся формальностью.

Водителям не рекомендуется выходить из автомобиля и идти навстречу полицейскому, так как это может быть опасно, особенно на оживлённых трассах. Третьей ошибкой может стать покидание места остановки из-за того, что полицейский не подходит к автомобилю достаточно быстро. Это может привести к погоне и штрафам в размере от 500 до 1000 рублей. Эксперты советуют дожидаться полицейского в машине, несмотря на расстояние. По закону, полицейский обязан подойти к остановленному автомобилю без неоправданных задержек, при этом конкретное расстояние до машины не регламентируется.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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