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Как снизить расход топлива: 3 главных способа

Стало известно, как снизить расход топлива

1:31
Авто

Многие водители стремятся к тому, чтобы их автомобиль потреблял меньше топлива.

Стало известно, как снизить расход топлива
Фото: flickr.com by Jaguar MENA, CC BY 2.0

Этих автомобилистов можно понять: они не хотят переплачивать за бензин или дизель. К счастью, есть множество безопасных способов снизить расход топлива. Нет необходимости рисковать и покупать сомнительное топливо. Вместо этого стоит приобрести несколько полезных привычек.

Избегать резких манёвров

Резкий разгон увеличивает расход топлива. То же самое происходит и при частых резких торможениях. Чтобы реже заезжать на заправку, водитель должен освоить более плавный стиль вождения.

Избегание резких манёвров снижает нагрузку на двигатель, что приводит к уменьшению расхода топлива.

Планировать маршрут заранее

Экономичный водитель не станет думать: "Маршрут не буду планировать, разберусь по ходу дела". Всегда необходимо заранее планировать путь перед поездкой. Это поможет избежать лишних остановок, резких поворотов, разворотов и прочих манёвров.

Контролировать скорость

Во время дальних поездок многие водители любят разгоняться. От этой привычки стоит отказаться. Во-первых, превышение скорости — это нарушение ПДД, за которое можно получить значительный штраф. Во-вторых, слишком быстрая езда увеличивает расход топлива. Оптимальная скорость для экономии топлива — от 60 до 80 километров в час.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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