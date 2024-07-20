Что такое метод "4-7-8" и в чём его суть: водители в восторге

Многие опытные водители знакомы с интересным методом под названием "4-7-8".
Этот подход помогает справиться с негативными эмоциями при вождении. Поездки часто сопровождаются стрессом. В сложных дорожных ситуациях одни водители начинают паниковать, другие — злиться и раздражаться. Это очень опасно, так как пребывание за рулём в таком состоянии может привести к ДТП.
Метод 4-7-8 помогает водителю быстро успокоиться и вернуть контроль над ситуацией.
Многие могут задаться вопросом: "Что означают цифры в названии метода?"
Ответ прост: это количество секунд, затрачиваемых на каждое действие. Сначала нужно вдыхать носом в течение четырёх секунд. Затем следует задержать дыхание на семь секунд.
Заключительный этап — медленный выдох ртом продолжительностью восемь секунд. Это упражнение помогает нормализовать пульс и расслабиться. Негативные эмоции и усталость уходят, появляется хладнокровие, необходимое для безопасного управления автомобилем.
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