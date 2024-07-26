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Что делать, если ваш автомобиль вдруг начал дёргаться

Почему ваш автомобиль может начать дёргаться и как это исправить

1:35
Авто

Многие владельцы автомобилей не уделяют должного внимания техническому состоянию своего транспортного средства до возникновения серьезных проблем. Зачастую, когда автомобиль начинает "дёргаться" при ускорении, становится очевидной проблема с двигателем. Специалист автосервиса объяснил, как водители своими действиями способствуют повреждению форсунок и клапанов.

Почему ваш автомобиль может начать дёргаться и как это исправить
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Со временем даже в самых надежных двигателях накапливаются отложения, возникающие в процессе эксплуатации. Эти отложения мешают нормальной работе клапанов и часто вызывают проблемы с зажиганием. Внутри форсунок также скапливаются загрязнения, что приводит к нестабильной работе двигателя.

Забивание форсунок отложениями может привести к тому, что они перестают распылять топливо, а начинают его проливать. Это может вызвать детонацию, повреждающую цилиндры и поршни.

Одной из основных причин образования отложений является использование некачественного топлива. При высоких температурах из него выделяются вещества, которые оседают в виде грязи, забивая клапаны и форсунки. Если водитель не может заправляться исключительно на проверенных станциях, рекомендуется периодически проводить ультразвуковую чистку двигателя. Эксперты советуют делать это каждые 60 тысяч километров. Также полезно использовать специальные присадки для топлива, которые помогут удалить отложения, особенно если автомобиль долго не использовался.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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