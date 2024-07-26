Вы не поверите, сколько штрафов можно получить за ремонт авто у дома

Правила и штрафы за ремонт автомобилей в жилых зонах

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Многие владельцы автомобилей предпочитают самостоятельно заниматься небольшими ремонтами своего транспорта для экономии на обслуживании. Это включает в себя не только замену масла и фильтров, но и установку новых тормозных колодок и дисков. Однако выбор места для ремонта зачастую оставляет желать лучшего. Представитель дорожной полиции поделился, что в некоторых случаях такие действия могут привести к значительным штрафам.

Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, CC BY-SA 4.0

Ремонт автомобиля во дворе многоквартирного дома может создать неудобства для соседей. Жители в таких случаях могут обратиться в полицию или местные власти. Законодательство разрешает проводить ремонтные работы только в специализированных автомастерских, на промышленных территориях или в гаражных кооперативах. Мойка машин, слив масла или топлива, а также проведение ремонта во дворах запрещены.

За нарушение этих правил штрафы для автовладельцев могут составлять от 500 до 1000 рублей. Если в результате ремонтных работ была загрязнена территория, штрафы для физических лиц составят от 3000 до 5000 рублей, для организаций — от 10000 до 20000 рублей. Особо серьезные нарушения, например, если автомобиль будет обнаружен на детской площадке, могут привести к штрафам в размере 5000 рублей для физических лиц и от 100000 до 200000 рублей для юридических лиц.

Также эксперт указал, что мойка автомобилей в жилых районах или на территории зеленых насаждений запрещена, и нарушение этого правила, подтвержденное видеозаписью, приведет к штрафу от муниципалитета. Рекомендуется выбирать для этих целей специально оборудованные места.