Устали от гула шин? Откройте секрет тихой поездки

Причины возникновения шума от шин и способы его минимизации

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Шум от шин является значительной проблемой для многих водителей, особенно ценящих комфорт во время вождения, что актуально прежде всего для автомобилей премиум-класса. Акустический комфорт способствует расслабленной беседе и наслаждению поездкой без лишних шумов.

Фото: wikipediа by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, CC BY-SA 2.5

Чтобы обеспечить такой уровень комфорта, автовладельцы часто работают над улучшением шумоизоляции своих машин и выбирают шины, создающие меньше шума. Основная причина шума от шин — это конструкция их протектора. Во время движения воздух проникает в канавки протектора, предназначенные для отвода воды, создавая шум, интенсивность которого зависит от их количества и глубины.

Качество дорожного покрытия также влияет на уровень шума: на гладком асфальте шум минимален, тогда как на поврежденных участках дороги он усиливается, снижая комфорт во время поездки.

Кроме того, важную роль играет правильное давление в шинах. Чрезмерное давление, хоть и может улучшить экономию топлива, приводит к увеличению шума, в то время как недостаточное давление усиливает шум, приводит к перегреву шин, увеличивает расход топлива и ухудшает управляемость автомобиля.