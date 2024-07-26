Устали от гула шин? Откройте секрет тихой поездки

Шум от шин является значительной проблемой для многих водителей, особенно ценящих комфорт во время вождения, что актуально прежде всего для автомобилей премиум-класса. Акустический комфорт способствует расслабленной беседе и наслаждению поездкой без лишних шумов.
Чтобы обеспечить такой уровень комфорта, автовладельцы часто работают над улучшением шумоизоляции своих машин и выбирают шины, создающие меньше шума. Основная причина шума от шин — это конструкция их протектора. Во время движения воздух проникает в канавки протектора, предназначенные для отвода воды, создавая шум, интенсивность которого зависит от их количества и глубины.
Качество дорожного покрытия также влияет на уровень шума: на гладком асфальте шум минимален, тогда как на поврежденных участках дороги он усиливается, снижая комфорт во время поездки.
Кроме того, важную роль играет правильное давление в шинах. Чрезмерное давление, хоть и может улучшить экономию топлива, приводит к увеличению шума, в то время как недостаточное давление усиливает шум, приводит к перегреву шин, увеличивает расход топлива и ухудшает управляемость автомобиля.
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