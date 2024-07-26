Ваш автомобиль "жрёт" масло? Вот как остановить это раз и навсегда

Основные причины и решения проблемы "масложора" в автомобилях

1:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автовладельцы знакомы с проблемой увеличенного расхода моторного масла, известной как "масложор". Это явление может возникать не только у автомобилей с большим пробегом, но и у относительно новых машин. Понимание причин увеличенного потребления масла крайне важно для предотвращения лишних расходов и поддержания двигателя в исправном состоянии. Портал Тарантас Ньюс выделил ключевые ошибки владельцев, которые могут привести к данной проблеме.

Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0

Основной причиной повышенного расхода масла является износ внутренних компонентов двигателя, включая поршневую группу, маслосъемные колпачки и цилиндры, что ведет к утечкам. Также, деформация уплотнений может способствовать появлению "масложора".

Часто проблема усугубляется неправильным выбором масла. Игнорирование рекомендаций производителя по вязкости или использование некачественных смазочных материалов ускоряет износ и выгорание масла.

Кроме того, пропуск регулярного технического обслуживания также ведет к повышенному потреблению масла. Использование старой смазки и засорение фильтров, а также недостаточная очистка двигателя от накоплений могут привести к засорению масляных каналов и увеличению давления в системе. Это, в свою очередь, провоцирует выгорание и утечку масла через уплотнения.

Для предотвращения "масложора" необходимо тщательно следить за состоянием двигателя, соблюдать рекомендации по выбору масла, регулярно проводить техническое обслуживание и избегать агрессивного вождения.