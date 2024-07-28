Как не попасть на уловки недобросовестных автосервисов

Как выбрать надежный автосервис для постгарантийного обслуживания автомобиля

1:07 Your browser does not support the audio element. Авто

После покупки нового автомобиля многие предпочитают обслуживаться у официального дилера из-за понятного регламента, специализированного оборудования и наличия фирменных запчастей.

Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, CC BY-SA 4.0

Однако после окончания гарантии водители часто ищут альтернативные сервисы. Портал "Тарантас Ньюс" выяснил, какие критерии помогут выбрать достойный автосервис. Надежный сервис должен иметь хорошую репутацию в интернете, лицензию и сертификаты, квалифицированных мастеров и предоставлять гарантию на свои услуги. Важно проверить ценообразование, наличие современного оборудования и заключение официального договора.

Недобросовестные автосервисы могут предоставлять некорректную информацию, завышать цены, рекомендовать ненужные работы и устанавливать неоригинальные компоненты. Чтобы избежать обмана, стоит тщательно изучить отзывы, сравнить цены и оценить условия гарантийных обязательств. Надежный автосервис — залог качественного обслуживания и долгой службы вашего автомобиля.