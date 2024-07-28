Ваши шины могут быть источником шума: как сделать авто тише

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Шум от шин: причины и эффективные способы устранения

1:10
Авто

Шум от шин — частая проблема для многих водителей, особенно в современных автомобилях, где комфорт играет ключевую роль. Эксперты портала njcar. ru объяснили причины шума и предложили пути его решения.

Шум от шин: причины и эффективные способы устранения
Фото: Wikipedia by Stiopa, CC BY-SA 3.0

Шум от шин возникает из-за конструкции протектора и качества дорожного покрытия. Воздушные потоки, проходящие через канавки протектора, создают шум, который варьируется в зависимости от их числа и глубины. Неровности и трещины на дороге усиливают неприятные звуки.

Давление в шинах также влияет на уровень шума: перекачанные или недокачанные шины производят больше шума и сокращают срок службы. Новый гул может возникнуть после некачественного ремонта каркаса шины. Увеличенный размер шин также повышает уровень шума.

Для снижения шума важно правильно подбирать размеры шин, регулярно проверять давление и доверять ремонт только проверенным мастерам. Шумоизоляция салона и выбор шин с минимальным уровнем шума помогут сохранить акустический комфорт на дороге.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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