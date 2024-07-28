Каждый водитель должен знать правила оформления ДТП, так как это влияет на страховые выплаты. Представитель ГАИ рассказал порталу njcar. ru о распространенных ошибках водителей, которые могут привести к отказу в компенсации.
Одна из ошибок — эмоциональные выходки и споры после аварии, что усложняет ситуацию и может привести к дракам и дополнительным расследованиям. Важно сосредоточиться на правильном оформлении документов, тщательно проверяя каждую деталь и показания свидетелей. Невнимательность к личным данным в документах, даже малейшая опечатка, может стать фатальной при рассмотрении страховыми компаниями.
Проблемы возникают и при самостоятельном заполнении европротокола — оба участника должны заполнить этот документ полностью и корректно. Необходимо акцентировать внимание на фото- и видеофиксации на месте ДТП, регистрируя все важные детали. Правила дорожного движения допускают не оформлять официальные документы, если участники достигли взаимопонимания по урегулированию ущерба, но отсутствие подписанных соглашений может привести к проблемам в будущем.
В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.