Ваша страховка под угрозой: узнайте, какие ошибки водителей приводят к отказу в выплате

Ошибки водителей при оформлении ДТП: советы от ГАИ

1:13 Your browser does not support the audio element. Авто

Каждый водитель должен знать правила оформления ДТП, так как это влияет на страховые выплаты. Представитель ГАИ рассказал порталу njcar. ru о распространенных ошибках водителей, которые могут привести к отказу в компенсации.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, PDM

Одна из ошибок — эмоциональные выходки и споры после аварии, что усложняет ситуацию и может привести к дракам и дополнительным расследованиям. Важно сосредоточиться на правильном оформлении документов, тщательно проверяя каждую деталь и показания свидетелей. Невнимательность к личным данным в документах, даже малейшая опечатка, может стать фатальной при рассмотрении страховыми компаниями.

Проблемы возникают и при самостоятельном заполнении европротокола — оба участника должны заполнить этот документ полностью и корректно. Необходимо акцентировать внимание на фото- и видеофиксации на месте ДТП, регистрируя все важные детали. Правила дорожного движения допускают не оформлять официальные документы, если участники достигли взаимопонимания по урегулированию ущерба, но отсутствие подписанных соглашений может привести к проблемам в будущем.