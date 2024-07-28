Откровения ГАИ: за что могут оштрафовать водителя? Что обязательно должно быть в авто

Какие предметы обязаны быть в автомобиле: разъяснения от ГАИ

1:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автовладельцы чаще используют домкрат и запасное колесо, чем огнетушитель или аптечку, которые жизненно важны для безопасности и обязательны в автомобиле.

Фото: upload.wikimedia.org by ООО «Ниссан Мануфэкчуринг РУС», CC BY-SA 4.0

Представитель ГАИ рассказал порталу njcar. ru, что водителю не грозит штраф за отсутствие запасного колеса или домкрата, так как они не входят в список обязательных предметов по правилам дорожного движения. Однако каждый водитель должен иметь медицинскую аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки и светоотражающий жилет.

Правила не требуют предъявлять эти предметы при остановке инспектором ГИБДД, но правоохранительные органы могут досматривать автомобиль для проверки их наличия. Для законного досмотра необходимы веские основания и присутствие двух свидетелей, а по завершении составляется протокол. На практике водители часто показывают необходимые предметы, чтобы избежать формальностей.