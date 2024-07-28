Откровения ГАИ: за что могут оштрафовать водителя? Что обязательно должно быть в авто

Многие автовладельцы чаще используют домкрат и запасное колесо, чем огнетушитель или аптечку, которые жизненно важны для безопасности и обязательны в автомобиле.
Представитель ГАИ рассказал порталу njcar. ru, что водителю не грозит штраф за отсутствие запасного колеса или домкрата, так как они не входят в список обязательных предметов по правилам дорожного движения. Однако каждый водитель должен иметь медицинскую аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки и светоотражающий жилет.
Правила не требуют предъявлять эти предметы при остановке инспектором ГИБДД, но правоохранительные органы могут досматривать автомобиль для проверки их наличия. Для законного досмотра необходимы веские основания и присутствие двух свидетелей, а по завершении составляется протокол. На практике водители часто показывают необходимые предметы, чтобы избежать формальностей.
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