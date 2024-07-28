Секрет чистого авто летом: как избежать следов насекомых с помощью простого трюка

Как защитить автомобиль от насекомых на трассе: советы и методы

1:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Летом, когда загородные трассы кишат насекомыми, передняя часть автомобилей быстро загрязняется. Владелец автомойки объяснил, что решение этой проблемы требует заблаговременных мер по установке "противомоскитной" защиты на машину.

Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich, CC BY-SA 4.0

Многие водители используют малярный скотч для оклеивания передней части капота, бамперов и боковых зеркал перед поездкой, а по прибытии снимают его. Этот метод неэстетичен и не защищает фары. Более современным решением является полиэтиленовая упаковочная пленка, но она также имеет свои недостатки. Некоторые автовладельцы наносят на переднюю часть авто концентрированный автошампунь, который, высыхая, образует пленку.

Другие используют клей ПВА, который высыхает и образует легко снимаемую пленку. Для тех, кто хочет более надежную защиту, существуют специализированные препараты, такие как "жидкий чехол", который защищает не только от насекомых, но и от мелких камней, однако его можно смыть только на автомойке.