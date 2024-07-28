Секрет чистого авто летом: как избежать следов насекомых с помощью простого трюка

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Как защитить автомобиль от насекомых на трассе: советы и методы

1:07
Авто

Летом, когда загородные трассы кишат насекомыми, передняя часть автомобилей быстро загрязняется. Владелец автомойки объяснил, что решение этой проблемы требует заблаговременных мер по установке "противомоскитной" защиты на машину.

Как защитить автомобиль от насекомых на трассе: советы и методы
Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich, CC BY-SA 4.0

Многие водители используют малярный скотч для оклеивания передней части капота, бамперов и боковых зеркал перед поездкой, а по прибытии снимают его. Этот метод неэстетичен и не защищает фары. Более современным решением является полиэтиленовая упаковочная пленка, но она также имеет свои недостатки. Некоторые автовладельцы наносят на переднюю часть авто концентрированный автошампунь, который, высыхая, образует пленку.

Другие используют клей ПВА, который высыхает и образует легко снимаемую пленку. Для тех, кто хочет более надежную защиту, существуют специализированные препараты, такие как "жидкий чехол", который защищает не только от насекомых, но и от мелких камней, однако его можно смыть только на автомойке.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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