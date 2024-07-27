В Москве был замечен новый кроссовер Haval F7, который, вероятно, будет производиться на заводе Haval под Тулой, сообщает "auto.ru". Автомобиль имеет регистрационные знаки соответствующего региона и не несет шильдиков с иероглифами, что косвенно подтверждает его официальное происхождение.
Возможно, российский офис Haval начал рассылать демонстрационные экземпляры в дилерские центры перед премьерой. Обновленный Haval F7 получил панорамную крышу, черную обшивку потолка, кнопку "старт" на центральной консоли и электрический привод пятой двери, управляемый с брелока.
Экраны цифровой приборки и мультимедийной системы увеличились в размерах и изменили конфигурацию. Машина отличается круглым рулем без нижнего скоса и кнопкой S для увеличения мощности двигателя. Под капотом находится 2,0-литровый двигатель мощностью 217 л. с., работающий в паре с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями.
В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.