Новый Haval F7 уже на дорогах Москвы: все детали будущей премьеры

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Новый Haval F7 замечен в Москве: ожидания перед российской премьерой

1:08
Авто

В Москве был замечен новый кроссовер Haval F7, который, вероятно, будет производиться на заводе Haval под Тулой, сообщает "auto.ru". Автомобиль имеет регистрационные знаки соответствующего региона и не несет шильдиков с иероглифами, что косвенно подтверждает его официальное происхождение.

Новый Haval F7 замечен в Москве: ожидания перед российской премьерой
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, CC BY-SA 4.0

Возможно, российский офис Haval начал рассылать демонстрационные экземпляры в дилерские центры перед премьерой. Обновленный Haval F7 получил панорамную крышу, черную обшивку потолка, кнопку "старт" на центральной консоли и электрический привод пятой двери, управляемый с брелока.

Экраны цифровой приборки и мультимедийной системы увеличились в размерах и изменили конфигурацию. Машина отличается круглым рулем без нижнего скоса и кнопкой S для увеличения мощности двигателя. Под капотом находится 2,0-литровый двигатель мощностью 217 л. с., работающий в паре с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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