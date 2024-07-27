Эксперт журнала "За рулём" Алексей Ревин рассказал, как поддерживать оптимальную температуру двигателя автомобиля в жаркую погоду.
Признаками перегрева являются пар из-под капота, детонация при разгоне, снижение мощности, отключение кондиционера и постоянная работа вентилятора на высоких скоростях.
Ревин отметил, что стандартный индикатор температуры показывает лишь температуру охлаждающей жидкости в пластиковом патрубке, что может быть недостаточно. Он рекомендует устанавливать дополнительные датчики температуры непосредственно на мотор, чтобы своевременно выявить проблемы с охлаждением и предотвратить серьезные поломки.
В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.