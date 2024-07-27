Tesla на пороге революции: новые батареи 4680 станут значительно дешевле

Tesla решает проблемы с производством батарей 4680: выход на рынок к концу года

1:27 Your browser does not support the audio element. Авто

Новые данные показывают, что Tesla успешно решила проблемы с процессом сухого покрытия электродов, что открывает путь к более дешевым элементам 4680. Компания сосредоточена на масштабировании производства и планирует выпустить улучшенные аккумуляторные ячейки к концу года.

Фото: Wikipedia by Granada, CC BY-SA 4.0

Несмотря на слухи о возможном отказе от бизнеса по производству батарей и сокращениях в команде по разработке, Tesla продолжила работу над технологией сухого покрытия электродов (DBE), купленной вместе с компанией Maxwell в 2019 году. DBE позволяет сократить производственные затраты на 50% за счет исключения этапа сушки электродов.

В настоящее время Tesla использует DBE для анодов, но новый отчет утверждает, что компания решила проблемы с катодами. Это позволит производить обе части ячеек 4680 с использованием DBE, что значительно снизит их стоимость. Решение проблем с оборудованием для прокатки катодов позволило Tesla приступить к инженерной оптимизации и подготовке к массовому производству. Если все пойдет по плану, Tesla начнет массовое производство новых батарей Cybercell 2.0 к концу года, что приведет к значительному снижению стоимости и увеличению доступности электрических автомобилей.