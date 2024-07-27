Infiniti QX60 2025: прощай V6, здравствуй турбо

Infiniti QX60 2025: новый турбомотор и улучшенные характеристики

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Infiniti обновила модель QX60 к 2025 году, заменив 3,5-литровый V6 на более экономичный турбированный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 268 л. с. и 286 Нм крутящего момента. Вместо вариатора QX60 теперь оснащен девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Фото: Wikipedia by JamesYoung8167, CC BY-SA 4.0

Обновленный QX60 демонстрирует улучшенную экономию топлива и способен буксировать до 2 721 килограмма при наличии необходимого оборудования. Модель предлагается в четырех комплектациях: Pure, Luxe, Sensory и Autograph. Цены начинаются от 50 200 долларов (4,4 млн рублей).

Базовая версия Pure включает подогрев рулевого колеса и передних сидений, трехзонный климат-контроль и кожаную обивку. Комплектация Luxe добавляет 20-дюймовые колесные диски, климат-контроль передних сидений и аудиосистему Bose с 17 динамиками.

Новый пакет Black Edition доступен для Luxe за 1900 долларов (167 тыс. рублей). Топовая комплектация Autograph предлагает полноприводную систему, кожаную обивку высшего класса, капитанские кресла второго ряда, проекционный дисплей и умное зеркало заднего вида. Эти обновления направлены на сохранение популярности QX60, однако, как покупатели воспримут новый четырехцилиндровый двигатель, еще предстоит выяснить.