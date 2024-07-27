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Infiniti QX60 2025: прощай V6, здравствуй турбо

Infiniti QX60 2025: новый турбомотор и улучшенные характеристики

1:45
Авто

Infiniti обновила модель QX60 к 2025 году, заменив 3,5-литровый V6 на более экономичный турбированный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 268 л. с. и 286 Нм крутящего момента. Вместо вариатора QX60 теперь оснащен девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Infiniti QX60 2025: новый турбомотор и улучшенные характеристики
Фото: Wikipedia by JamesYoung8167, CC BY-SA 4.0

Обновленный QX60 демонстрирует улучшенную экономию топлива и способен буксировать до 2 721 килограмма при наличии необходимого оборудования. Модель предлагается в четырех комплектациях: Pure, Luxe, Sensory и Autograph. Цены начинаются от 50 200 долларов (4,4 млн рублей).

Базовая версия Pure включает подогрев рулевого колеса и передних сидений, трехзонный климат-контроль и кожаную обивку. Комплектация Luxe добавляет 20-дюймовые колесные диски, климат-контроль передних сидений и аудиосистему Bose с 17 динамиками.

Новый пакет Black Edition доступен для Luxe за 1900 долларов (167 тыс. рублей). Топовая комплектация Autograph предлагает полноприводную систему, кожаную обивку высшего класса, капитанские кресла второго ряда, проекционный дисплей и умное зеркало заднего вида. Эти обновления направлены на сохранение популярности QX60, однако, как покупатели воспримут новый четырехцилиндровый двигатель, еще предстоит выяснить.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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