BMW X3 M станет электромобилем: новые подробности и мощность до 1341 л. с.

BMW X3 2025: новое поколение с гибридным двигателем и будущий переход к электрокарам

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В прошлом месяце BMW представила четвертое поколение X3 с индексом G45, включая версию M50 xDrive 2025 модельного года. Этот премиальный внедорожник оснащен шестицилиндровым двигателем B58 с одним турбонагнетателем и мягкой гибридной системой, обеспечивающей 393 л. с. и 580 Нм крутящего момента.

Фото: Wikipedia by BMW Nederland, CC BY 3.0

Автомобиль весом 2057 кг разгоняется до 100 км/ч за 4,4 секунды. Несмотря на спортивные характеристики, это не полноценная версия M. По информации с форума Bimmerpost, серия G45 может в будущем включить полноценную версию M, но BMW отказалась от этого в пользу электромобиля.

В статье BMWBLOG говорится, что производитель ориентируется на объемы продаж и представляет больше электромобилей, таких как будущий iX3 M на платформе Neue Klasse с мощностью до 1360 л. с. Модели X3 M и X3 M Competition, представленные в 2019 году, могут быть заменены на электрические версии, чтобы соответствовать ужесточающимся нормам по выбросам и экономии топлива.