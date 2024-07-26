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Tesla Cybertruck теперь может покорять пустыни и водные преграды: внедорожный режим в действии

Tesla Cybertruck получил внедорожный режим: расширенные возможности

1:33
Авто

Tesla представила новую функцию для своего Cybertruck — внедорожный режим, значительно расширяющий возможности электромобиля на пересеченной местности. В мае компания объявила о предстоящем обновлении программного обеспечения, а недавно выпустила видеоролик, демонстрирующий работу нового режима в пустыне Моаб.

Tesla Cybertruck получил внедорожный режим: расширенные возможности
Фото: Wikipedia by Lcaa9, CC BY-SA 4.0

Внедорожный режим включает два режима вождения: Overland Mode для медленного и технического вождения по сложным трассам и Baja Mode для высокоскоростных поездок по рыхлым поверхностям. Baja Mode позволяет регулировать баланс управляемости через сенсорный экран, имитируя более короткую колесную базу для резких поворотов и дрифта.

Также доступен Wade Mode, поднимающий клиренс и нагнетающий сжатый воздух в аккумуляторный отсек, позволяя форсировать водные преграды глубиной до 81 см. Этот режим ограничен 30 минутами использования и требует до 10 минут на подготовку. Внедорожный режим включает Trail Assist для поддержания низкой скорости и контроля спуска и подъема на холмах.

Cybertruck оснащен механическими блокировками дифференциалов, управляемыми через сенсорный экран. Модели с двумя моторами имеют переднюю и заднюю блокировки, а версия Cyberbeast с тремя моторами оснащена механической передней блокировкой и имитацией задней с помощью двух задних моторов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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