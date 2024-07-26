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Kia Sorento 2025: новые фишки и старые цены

Kia Sorento 2025: обновления и неизменные цены

1:37
Авто

Kia объявила цены на обновленный Sorento 2025 года, которые остались на уровне модели 2024 года, несмотря на внесенные обновления. Базовая версия кроссовера стоит 31 990 долларов (2,8 млн рублей), а топовая модель X-Pro SX-P AWD обойдется в 47 390 долларов (4,16 млн рублей).

Kia Sorento 2025: обновления и неизменные цены
Фото: Wikipedia by M 93, CC BY-SA 3.0

Гибридная версия Sorento Hybrid начинается с 38 690 долларов (3,4 млн рублей) за модель EX FWD и доходит до 46 890 долларов (4,12 млн рублей) за SX Prestige AWD. Для любителей негибридных моделей Sorento предлагается в девяти комплектациях. Изменения в новой модели минимальны: цвет Gravity Gray заменен на Panthera Metal, а на топовых комплектациях появились черные логотипы Kia и надписи Sorento на задней двери.

Sorento оснащается двумя двигателями: 2,5-литровым атмосферным мощностью 191 л. с. и 2,5-литровым турбированным мощностью 281 л. с. Турбодвигатель работает с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач, а менее мощный — с автоматической коробкой с гидротрансформатором. Производство моделей начнется до четвертого квартала этого года.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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