Kia Sorento 2025: новые фишки и старые цены

Kia объявила цены на обновленный Sorento 2025 года, которые остались на уровне модели 2024 года, несмотря на внесенные обновления. Базовая версия кроссовера стоит 31 990 долларов (2,8 млн рублей), а топовая модель X-Pro SX-P AWD обойдется в 47 390 долларов (4,16 млн рублей).
Гибридная версия Sorento Hybrid начинается с 38 690 долларов (3,4 млн рублей) за модель EX FWD и доходит до 46 890 долларов (4,12 млн рублей) за SX Prestige AWD. Для любителей негибридных моделей Sorento предлагается в девяти комплектациях. Изменения в новой модели минимальны: цвет Gravity Gray заменен на Panthera Metal, а на топовых комплектациях появились черные логотипы Kia и надписи Sorento на задней двери.
Sorento оснащается двумя двигателями: 2,5-литровым атмосферным мощностью 191 л. с. и 2,5-литровым турбированным мощностью 281 л. с. Турбодвигатель работает с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач, а менее мощный — с автоматической коробкой с гидротрансформатором. Производство моделей начнется до четвертого квартала этого года.
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