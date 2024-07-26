Audi удивляет рынок: никаких больше фальшивых выхлопных труб

Audi отказывается от фальшивых выхлопных труб в новых моделях

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Компания Audi объявила о значительном изменении в дизайне своих автомобилей: все бензиновые, дизельные и гибридные модели больше не будут оснащаться декоративными фальшивыми выхлопными трубами.

Фото: Wikipedia by Alexander-93, CC BY-SA 4.0

Это решение было принято после многочисленных отзывов клиентов, выражавших недовольство по поводу использования декоративных насадок, не соединенных с реальной выхлопной системой.

Представитель Audi на презентации новых моделей A5 и S5 подчеркнул, что все автомобили на платформе PPC будут иметь функциональные выхлопные трубы. Новшество коснется всех будущих моделей, таких как Q5, A7, Q7 и преемник A8.

Клиенты ясно дали понять, что предпочитают настоящий, функциональный дизайн, и Audi решила удовлетворить их пожелания. Решение также затронет дизайн электромобилей, таких как Q4, Q6 и Q8 e-tron, которые уже имеют задний бампер без фальшивых труб. Этот тренд продолжится и с ожидаемым A6 e-tron, что подтверждает стремление Audi к аутентичности и функциональности во всех будущих моделях, независимо от типа привода.