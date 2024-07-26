Конец эпохи: Mercedes снимает с производства первый электрокроссовер EQC

Mercedes прекращает производство электрокроссовера EQC: итоги и перспективы

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После нескольких лет борьбы с конкуренцией на рынке электрокроссоверов Mercedes прекратил производство модели EQC. Представленный в 2016 году как концепт EQ и ставший первым массовым электромобилем Mercedes, EQC столкнулся с рядом проблем.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

Модель, построенная на платформе с двигателем внутреннего сгорания GLC, имела ограниченный запас хода (410 км), низкую эффективность и недостаток внутреннего пространства. Эти факторы, а также вес в две с половиной тонны, сделали EQC неконкурентоспособным по сравнению с новыми моделями.

Изначально конкуренция была ограничена Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Tesla Model X, но позже на рынок вышли BMW iX3, iX, Porsche Macan Electric, Audi Q6 e-tron и Polestar 4. Преемник EQC появится не раньше 2025 года и не будет носить прежнее имя, так как Mercedes планирует отказаться от брендинга EQ для своих электромобилей.

Тем временем покупатели могут рассмотреть модель EQE, построенную на специализированной платформе для электромобилей и оснащенную новейшими технологиями.