Россияне выбирают самые необычные цвета для своих авто: от хаки до авокадо

Россияне предпочитают экзотические цвета кузова автомобилей: результаты исследования

1:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Специалисты сервиса "Автокод" провели исследование предпочтений россиян по необычным цветам кузова подержанных автомобилей, основываясь на данных отчетов о проверке истории эксплуатации транспортных средств за июнь этого года.

Фото: flickr.com by Jaguar MENA, CC BY 2.0

Выяснилось, что лишь 3% проверенных автомобилей имели нестандартные цвета. В топ-10 экзотических оттенков вошли: хаки (21 авто), сиреневый (10 авто), авантюрин металлик (8 авто), оливковый (7 авто), баклажановый (5 авто), васильковый (4 авто), бирюзовый (3 авто), "коррида" (3 авто), терракотовый (2 авто) и "авокадо" (1 авто).

Единичные запросы также включали такие цвета, как буран, изумрудный, лиана, морано, палевый, порту, серый бернина с янтарным эффектом, балтика, мальва, Лас-Вегас, сильвер и юниор. Несмотря на интерес к экзотическим оттенкам, большинство россиян все же предпочитает классические цвета кузова: белый (3691 авто), черный (3395 авто), серый (1996 авто), синий (1025 авто) и серебристый (856 авто).