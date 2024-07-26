Невероятный рост: россияне массово скупают подержанные электромобили в 2024 году

По данным агентства "Автостат", за первые шесть месяцев 2024 года в России было продано 5164 подержанных электромобиля, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Около 60% рынка подержанных электромобилей приходится на бренды Nissan и Tesla, причем доля Nissan составляет 37% (1893 проданных экземпляра), а Tesla — 21% (1082 проданных автомобиля). В топ-5 также вошли китайские Zeekr (492 единицы), немецкий Volkswagen (283 единицы) и китайский бренд Hongqi (188 единиц).
Среди моделей лидирует Nissan Leaf с 1885 проданными автомобилями, за ним следуют Tesla Model 3 (529 единиц), Zeekr 001 (341 единица), Tesla Model Y (219 единиц) и Hongqi E-HS9 (186 единиц). В июне 2024 года рынок подержанных электромобилей показал снижение на 5%, составив 925 проданных автомобилей.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.