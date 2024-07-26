Невероятный рост: россияне массово скупают подержанные электромобили в 2024 году

Продажи подержанных электромобилей в России выросли на 10% за первые полгода 2024

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

По данным агентства "Автостат", за первые шесть месяцев 2024 года в России было продано 5164 подержанных электромобиля, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Openverse by Zotyefan, CC BY-SA 4.0

Около 60% рынка подержанных электромобилей приходится на бренды Nissan и Tesla, причем доля Nissan составляет 37% (1893 проданных экземпляра), а Tesla — 21% (1082 проданных автомобиля). В топ-5 также вошли китайские Zeekr (492 единицы), немецкий Volkswagen (283 единицы) и китайский бренд Hongqi (188 единиц).

Среди моделей лидирует Nissan Leaf с 1885 проданными автомобилями, за ним следуют Tesla Model 3 (529 единиц), Zeekr 001 (341 единица), Tesla Model Y (219 единиц) и Hongqi E-HS9 (186 единиц). В июне 2024 года рынок подержанных электромобилей показал снижение на 5%, составив 925 проданных автомобилей.