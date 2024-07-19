Кислородный кризис: что скрывает мировой океан и почему это опасно для человечества

Журнал Nature Ecology & Evolution опубликовал тревожные данные о значительном снижении уровня кислорода в водных экосистемах Земли, согласно исследованию международной группы ученых. Эксперты предупреждают, что это может иметь серьезные последствия для природы и человечества.
Исследователи считают концентрацию кислорода в воде одним из "планетарных границ" — ключевых экологических параметров, определяющих устойчивость глобальной экосистемы и будущее человеческой цивилизации.
Исследование показывает, что процесс деоксигенации затрагивает как пресноводные, так и морские экосистемы. Особую обеспокоенность вызывает скорость и устойчивость этого процесса, что может указывать на приближение к критическому уровню содержания кислорода в воде.
Статистические данные, предоставленные университетом Санта-Круз, иллюстрируют масштаб проблемы. С 1980 года уровень кислорода в озерах снизился на 5%, а в водохранилищах — на 18%. Мировой океан с 1960 года потерял 2% кислорода, что в абсолютных величинах представляет собой значительные объемы из-за его огромных размеров.
Эти изменения могут привести к серьезным нарушениям в функционировании водных экосистем, повлиять на биоразнообразие и, в конечном итоге, затронуть социально-экономические аспекты жизни человечества, зависящего от водных ресурсов.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.