Bentley Flying Spur 2025: мощнейший гибридный седан в истории марки уже на подходе

Британская марка Bentley готовится к премьере обновленного флагманского седана Flying Spur 2025 модельного года, который получит новую гибридную установку Ultra Performance Hybrid.
Этот роскошный седан, оснащенный 4,0-литровым V8 и электродвигателем, будет развивать 782 л. с. и 1000 Нм крутящего момента, что сделает его мощнейшей четырехдверной моделью в истории Bentley. Модель разделит силовую установку с новыми Continental GT Speed и Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.
Внешние изменения автомобиля будут скромными, ограниченными новыми воздухозаборниками и модернизированной решеткой радиатора. Внутренние изменения окажутся более значительными благодаря новой силовой установке, которая на 147 л. с. и 100 Нм мощнее предыдущей версии Flying Spur Speed с 6-литровым W12 двигателем.
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