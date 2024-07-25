Проезд по лужам на высокой скорости может убить ваш автомобиль

Эксперт предостерег автомобилистов от проезда по лужам на высокой скорости

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предупредил автомобилистов о рисках проезда по лужам на высокой скорости. В интервью "Москве 24" он отметил, что такая практика опасна из-за возможного эффекта аквапланирования, когда автомобиль теряет сцепление с дорогой, скользя по воде, как по маслу.

Фото: openverse by State Farm, CC BY 2.0

Это может привести к непредсказуемому поведению машины, затруднению торможения и управления, что повышает риск аварий и столкновений. Кроме того, автомобиль может "захлебнуться", если вода попадет в воздушный фильтр и двигатель, что приведет к его остановке. Хайцеэр советует в дождливую погоду избегать использования автомобиля или ехать медленно и осторожно, чтобы минимизировать риск несчастных случаев.