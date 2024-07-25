Перегрев, снижение эффективности и поломка вентилятора: как избежать проблем с кондиционером летом

Как избежать поломок автомобильного кондиционера в жару: советы эксперта

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

В жаркую погоду автомобильный кондиционер может столкнуться с такими проблемами, как перегрев, снижение эффективности и поломка вентилятора. Павел Константинов, директор департамента механического ремонта "Люкс" АГ "Авилон", рассказал агентству "Прайм", как избежать этих неполадок.

Фото: openverse by MotorVerso, CC BY 2.0

Во-первых, не включайте кондиционер на максимальную мощность сразу — дайте ему поработать несколько минут на средней мощности. Частое переключение между холодным и теплым воздухом увеличивает нагрузку на компрессор, что также следует избегать.

Оставляя машину надолго, не оставляйте кондиционер включенным. Регулярное обслуживание и профилактика кондиционера также важны: очищайте радиатор от пыли и грязи не реже одного раза в год и проверяйте салонный фильтр, так как его загрязнение снижает эффективность кондиционера и увеличивает нагрузку на компрессор.

Фильтр салона необходимо менять при ежегодном техобслуживании. Эти меры помогут сохранить работоспособность кондиционера и предотвратить поломки в жаркую погоду.