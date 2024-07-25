Перегрев, снижение эффективности и поломка вентилятора: как избежать проблем с кондиционером летом

В жаркую погоду автомобильный кондиционер может столкнуться с такими проблемами, как перегрев, снижение эффективности и поломка вентилятора. Павел Константинов, директор департамента механического ремонта "Люкс" АГ "Авилон", рассказал агентству "Прайм", как избежать этих неполадок.
Во-первых, не включайте кондиционер на максимальную мощность сразу — дайте ему поработать несколько минут на средней мощности. Частое переключение между холодным и теплым воздухом увеличивает нагрузку на компрессор, что также следует избегать.
Оставляя машину надолго, не оставляйте кондиционер включенным. Регулярное обслуживание и профилактика кондиционера также важны: очищайте радиатор от пыли и грязи не реже одного раза в год и проверяйте салонный фильтр, так как его загрязнение снижает эффективность кондиционера и увеличивает нагрузку на компрессор.
Фильтр салона необходимо менять при ежегодном техобслуживании. Эти меры помогут сохранить работоспособность кондиционера и предотвратить поломки в жаркую погоду.
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