Какие авто с пробегом, представленных на «Авито Авто» дилерами, пользуются спросом?

Эксперты платформы "Авито Авто" провели анализ данных о предложениях, спросе и ценах на подержанные автомобили, размещенные автодилерами в первом полугодии 2024 года, пишет ixbt. com.
Согласно исследованию, наибольшим спросом пользовались российские и корейские марки легковых автомобилей, при этом самой популярной моделью оказалась Lada Granta.
В топ-5 самых предлагаемых марок автомобилей с пробегом на платформе "Авито Авто" лидировала Lada, занимая 11,7% от общего числа предложений и показав прирост объявлений за год на 38,3%.
На втором месте оказалась Kia с долей 10,7% от всех предложений и увеличением числа объявлений на 13,5% за год.
Hyundai заняла третье место с долей 8,8% и приростом на 11,2%.
Toyota занимает четвертое место с долей 6,7% и ростом на 2%.
Пятерку лидеров закрывает Volkswagen с долей 5,2% и приростом числа объявлений на 13,4%.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.