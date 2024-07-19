Какие авто с пробегом, представленных на «Авито Авто» дилерами, пользуются спросом?

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Топ-5 марок авто с пробегом, представленных на «Авито Авто» дилерами

1:19
Авто

Эксперты платформы "Авито Авто" провели анализ данных о предложениях, спросе и ценах на подержанные автомобили, размещенные автодилерами в первом полугодии 2024 года, пишет ixbt. com.

Топ-5 марок авто с пробегом, представленных на «Авито Авто» дилерами
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, CC BY 4.0

Согласно исследованию, наибольшим спросом пользовались российские и корейские марки легковых автомобилей, при этом самой популярной моделью оказалась Lada Granta.

В топ-5 самых предлагаемых марок автомобилей с пробегом на платформе "Авито Авто" лидировала Lada, занимая 11,7% от общего числа предложений и показав прирост объявлений за год на 38,3%.

На втором месте оказалась Kia с долей 10,7% от всех предложений и увеличением числа объявлений на 13,5% за год.

Hyundai заняла третье место с долей 8,8% и приростом на 11,2%.

Toyota занимает четвертое место с долей 6,7% и ростом на 2%.

Пятерку лидеров закрывает Volkswagen с долей 5,2% и приростом числа объявлений на 13,4%.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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