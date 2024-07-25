Уже можно заказать новый Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid с мощностью 790 л. с. и рекордом Нюрбургринга

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid: новый рекордсмен Нюрбургринга доступен для заказа

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Porsche открыла прием заказов на новую Panamera Turbo S E-Hybrid на глобальном рынке, а поставки клиентам начнутся в конце года. Новинка установила рекорд времени круга на Северной петле Нюрбургринга для представительских автомобилей — 7 минут 24,17 секунд.

Фото: openverse by Alexandre Prevot, CC BY-SA 2.0

Технически Panamera Turbo S E-Hybrid аналогична новому Bentley Continental GT, с системой параллельного гибрида, включающей 4,0-литровый бензиновый битурбо V8 мощностью 600 л. с., 190-сильный электромотор и 8-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями.

Суммарная мощность установки — 790 л. с., крутящий момент — 999 Нм, что выше, чем у Bentley Continental GT. Panamera Turbo S E-Hybrid оснащена умной подвеской Porsche Active Ride, поворотными механизмами на задней оси и углерод-керамическими тормозами. Внешне модель не отличается от Panamera Turbo E-Hybrid, но опционально предлагается аэродинамический обвес из углепластика.