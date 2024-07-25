Этот простой трюк спасёт ваше лобовое стекло от трещин и сколов

Как защитить лобовое стекло от сколов: советы экспертов

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Каждый автомобилист сталкивался с проблемой сколов и трещин на лобовом стекле, чаще всего возникающих из-за камней, вылетающих из-под колес впереди идущего транспорта. Руководитель автосервиса в интервью порталу naavtotrasse. ru рассказал, что полная защита от таких повреждений невозможна, но можно минимизировать риски. Самый эффективный способ — это поддержание безопасной дистанции на дороге, что снижает вероятность попадания камней.

Фото: Wikipedia by Tysto

Другим решением может стать установка защитной пленки на лобовое стекло. Она принимает на себя удары камней, предотвращая повреждения. Хотя такая защита недешевая, она помогает избежать больших затрат на замену стекла. Эксперты рекомендуют не экономить на пленке и выбирать качественные варианты, которые действительно обеспечат защиту. Пленку нужно регулярно менять, раз в сезон или раз в год, так как со временем она теряет свои защитные свойства и светопропускную способность.

В прошлом для защиты использовались пластиковые накладки на капот, но они оказались менее эффективными. Поддержание безопасного расстояния и использование защитной пленки — это два наиболее эффективных способа защиты лобового стекла и лакокрасочного покрытия автомобиля от повреждений. Такие меры помогут избежать значительных расходов на ремонт и замену стекла, особенно если оно оснащено подогревом и датчиками.