Правда об открытых окнах в машине: ваша безопасность под угрозой

Эксперты предупреждают: почему опасно ездить с открытыми окнами в автомобиле

1:34 Your browser does not support the audio element. Авто

Открытые окна в автомобиле во время движения могут представлять серьёзную угрозу для здоровья водителя и пассажиров. Эксперты ГК "Автодом" объяснили, что через открытые окна в салон проникает загрязнённый воздух, выхлопные газы и токсичные частицы пыли, что может отрицательно сказаться на здоровье людей внутри автомобиля.

Фото: wikipedia by Wil Stewart, PDM

Кроме того, существует риск того, что на высокой скорости в салон могут влететь мусор с дороги или случайные предметы из-под колес других транспортных средств. Также, при открытых окнах водители часто увеличивают громкость музыки, чтобы заглушить шум ветра, что может помешать им слышать важные звуки, такие как сигналы других автомобилей или приближение мотоциклистов.

Эксперты из ГК "АвтоСпецЦентр" добавляют, что езда с открытыми окнами нарушает аэродинамику автомобиля, создавая зоны турбулентности, увеличивая сопротивление воздуху и расход топлива, а также ухудшая управляемость. Кроме того, регулярное использование открытых окон вместо кондиционера может привести к его поломке из-за простаивания, а также к накоплению токсичных частиц пыли и грязи, которые затем попадут в салон при его включении.

Таким образом, специалисты рекомендуют держать окна закрытыми и использовать кондиционер для поддержания комфортной температуры в салоне, особенно на больших скоростях, чтобы обеспечить безопасность и сохранить здоровье водителя и пассажиров.