Летние лайфхаки: как превратить автомобиль в оазис прохлады

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Как защитить машину от жары: пять простых советов от экспертов

1:21
Авто

Эксперты платформы "Авито" специально для "Российской газеты" дали несколько советов, как защитить автомобиль от летней жары и предотвратить выцветание кузова и салона.

Как защитить машину от жары: пять простых советов от экспертов
Фото: freepik.com is licensed under public domain
  1. Солнцезащитные экраны: Установите экраны на лобовое и боковые стекла, чтобы снизить проникновение солнечных лучей и уменьшить нагрев салона.
  2. Парковка в тени: Оставляйте машину в тени под деревьями, зданиями или на крытых парковках. Это снизит температуру внутри автомобиля и повысит его долговечность.
  3. Чехлы для сидений: Используйте чехлы, особенно из светлой ткани, чтобы предотвратить выгорание и растрескивание материалов сидений.
  4. Тонировка стекол: Тонируйте стекла в соответствии с ГОСТом 33997-2016, обеспечивая допустимую светопропускаемость. Передние стекла должны пропускать не менее 70% света, для задних ограничений нет.
  5. Режим проветривания: Привыкните оставлять окна чуть приоткрытыми для циркуляции воздуха, когда это безопасно. Это поможет избежать перегрева салона.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете значительно снизить воздействие жары на автомобиль, сохраняя его в хорошем состоянии и повышая комфорт во время летних поездок.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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