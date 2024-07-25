Летние лайфхаки: как превратить автомобиль в оазис прохлады
Как защитить машину от жары: пять простых советов от экспертов
1:21
Эксперты платформы "Авито" специально для "Российской газеты" дали несколько советов, как защитить автомобиль от летней жары и предотвратить выцветание кузова и салона.
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- Солнцезащитные экраны: Установите экраны на лобовое и боковые стекла, чтобы снизить проникновение солнечных лучей и уменьшить нагрев салона.
- Парковка в тени: Оставляйте машину в тени под деревьями, зданиями или на крытых парковках. Это снизит температуру внутри автомобиля и повысит его долговечность.
- Чехлы для сидений: Используйте чехлы, особенно из светлой ткани, чтобы предотвратить выгорание и растрескивание материалов сидений.
- Тонировка стекол: Тонируйте стекла в соответствии с ГОСТом 33997-2016, обеспечивая допустимую светопропускаемость. Передние стекла должны пропускать не менее 70% света, для задних ограничений нет.
- Режим проветривания: Привыкните оставлять окна чуть приоткрытыми для циркуляции воздуха, когда это безопасно. Это поможет избежать перегрева салона.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете значительно снизить воздействие жары на автомобиль, сохраняя его в хорошем состоянии и повышая комфорт во время летних поездок.
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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.