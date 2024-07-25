Наши не хуже: Белоруссия снижает зависимость от китайских поставщиков

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В "Белджи" объяснили, почему автомобили Geely начали выпускать под другим брендом

1:16
Авто

Генеральный директор СЗАО "Белджи" Геннадий Свидерский рассказал о причинах ребрендинга автомобилей Geely на белорусском предприятии. В прошлом году "Белджи" приобрела лицензии на производство моделей Coolray и Atlas Pro, что позволяет заводу выпускать их под новым брендом Belgee. Это решение связано не с санкциями, а с намерением улучшить локализацию компонентов и снизить зависимость от китайских поставщиков.

В "Белджи" объяснили, почему автомобили Geely начали выпускать под другим брендом
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, CC BY-SA 4.0

Свидерский отметил, что переход на новый бренд также предоставляет возможность более гибко управлять жизненным циклом моделей. В отличие от Geely, которая ограничивает жизненный цикл своих автомобилей двумя годами, Belgee сможет выпускать модели столько, сколько потребуется. Это позволяет компании адаптироваться к потребностям рынка и поддерживать популярные модели в производстве дольше.

На данный момент на заводе уже налажено производство моделей Belgee X50 и Belgee X70, ранее известных как Geely Coolray и Geely Atlas Pro. Эти изменения позволяют предприятию укрепить свои позиции на рынке и предоставлять покупателям автомобили с улучшенными характеристиками и расширенными возможностями локализации.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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