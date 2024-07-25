Производство Lada Vesta остановлено: какая причина

Группа Avtograd News в социальной сети "ВКонтакте" сообщила об изменениях на производстве российского автоконцерна "АвтоВАЗ". Согласно их информации, компания временно приостановила выпуск автомобилей Lada Vesta. Линия производственной сборки этой модели уже вторые сутки находится в простое.
Инсайдеры указывают на проблемы с производством алюминиевого литья как на возможную причину приостановки. Это важный компонент для производства автомобилей, и сбои в его поставках могут привести к остановке линии сборки. На данный момент нет точной информации о том, сколько продлится этот простой и когда возобновится производство Lada Vesta.
Эта новость вызывает беспокойство среди потребителей и партнеров компании, так как Lada Vesta является одной из популярных моделей на российском рынке. Пресс-служба "АвтоВАЗ" пока не дала официальных комментариев по этому поводу.
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