Завод внедорожников Tank в Китае якобы остановлен из-за жары, но правда другая

Tank опровергает приостановку работы завода в Китае из-за жары

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что китайский завод, производящий внедорожники Tank, в том числе для российского рынка, приостановил свою работу из-за жаркой погоды.

Фото: Wikipedia by Anonymousfox36, CC BY-SA 4.0

Однако представители компании опровергли эту версию. В пресс-службе бренда Tank заявили изданию Autonews. ru, что временная приостановка деятельности завода является стандартной практикой, которая проходит ежегодно в данный период и не связана с климатическими условиями.

Также было отмечено, что на складах российского импортера автомобилей Tank имеется достаточный запас внедорожников, поэтому нехватки на российском рынке не ожидается. Это касается внедорожников моделей Tank 300 и Tank 500, которые активно продаются в России.

Таким образом, несмотря на сообщения о возможных проблемах из-за приостановки работы китайского предприятия, компания Tank заверила, что поставки автомобилей продолжатся в обычном режиме и российские покупатели не столкнутся с дефицитом внедорожников.