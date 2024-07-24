Завод внедорожников Tank в Китае якобы остановлен из-за жары, но правда другая

Ранее в СМИ появилась информация о том, что китайский завод, производящий внедорожники Tank, в том числе для российского рынка, приостановил свою работу из-за жаркой погоды.
Однако представители компании опровергли эту версию. В пресс-службе бренда Tank заявили изданию Autonews. ru, что временная приостановка деятельности завода является стандартной практикой, которая проходит ежегодно в данный период и не связана с климатическими условиями.
Также было отмечено, что на складах российского импортера автомобилей Tank имеется достаточный запас внедорожников, поэтому нехватки на российском рынке не ожидается. Это касается внедорожников моделей Tank 300 и Tank 500, которые активно продаются в России.
Таким образом, несмотря на сообщения о возможных проблемах из-за приостановки работы китайского предприятия, компания Tank заверила, что поставки автомобилей продолжатся в обычном режиме и российские покупатели не столкнутся с дефицитом внедорожников.
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