Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Определяем и восполняем дефицит элементов у свёклы
Lego выпускает комплекты по Fortnite: детали, цены и дата релиза
Удаление комков биша: риски, побочные эффекты и влияние на здоровье
Эти 7 советов помогут вам путешествовать без страха и лишних затрат
Сочная и воздушная кабачковая запеканка: простой и вкусный рецепт
Археологи пересмотрели дату появления человека в Нижнем Поволжье
Как выглядеть стильно: окрашивания, которые больше не в тренде
Педиатр Бережанский напомнил правила поведения во время купания в водоёмах
Виктория Боня рассказала о трудностях на шоу "Выжить в Дубае"
Стало известно, почему подержанные японские авто лучше новых китайских

Японский б/у или новый китайский авто: что выбрать?

1:38
Авто

Покупатели автомобилей в России часто сталкиваются с выбором между подержанными японскими автомобилями и новыми китайскими моделями. Эксперты портала "Автовзгляд" проанализировали предложения на российском рынке и сделали несколько выводов.

Японский б/у или новый китайский авто: что выбрать?
Фото: Wikipedia by M 93, CC BY 3.0

Средняя цена нового автомобиля в России составляет 3,35 миллиона рублей, а подержанного — 1,35 миллиона рублей. В этом ценовом диапазоне можно найти подержанные японские автомобили, в том числе из премиум-сегмента. Например, Lexus NX 2017 года с одним владельцем и пробегом 30 000 км стоит 2,5 миллиона рублей. Также за 2 миллиона рублей доступны подержанные кроссоверы Mitsubishi, Nissan и Mazda.

Эксперты считают, что по надежности, ресурсоемкости и ремонтопригодности китайские автомобили значительно уступают японским автомобилям с пробегом. Доступность запчастей и возможность качественного ремонта также являются весомыми аргументами в пользу японских машин. В то время как с автомобилями из Китая могут возникнуть проблемы с ремонтом и поиском запчастей, многие автосервисы не всегда способны качественно обслуживать эти модели.

Таким образом, несмотря на привлекательную цену и современные опции новых китайских автомобилей, эксперты рекомендуют рассмотреть покупку подержанных японских автомобилей, которые зарекомендовали себя надежностью и долговечностью.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Сколько шагов должен делать каждый человек: норма в день

Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.

Стало известно, сколько шагов в день должно быть у каждого
Сиамский кот нашёл дорогу домой от Москвы до Мурманска
Путь в 2000 километров: памятник коту Семёну установлен в память об удивительной преданности пушистика
Сводка с фронта: в ВСУ уже сгоняют и женщин-"зэчек", F-16 всё-таки засунут в Староконстантинов?
ВСУ побежали, оставляя позиции на многих участках фронта
ВСУ бегут. ВС РФ развивают прорывы на покровском и купянском направлениях Любовь Степушова Усовершенствованные F-35 приняты на вооружение США Дмитрий Плотников История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
В США прокомментировали ликвидацию Россией десятков наёмников на Украине
Олимпиада позора. Организацией игр во Франции недовольны парижане, туристы, спортсмены
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
Последние материалы
Японский б/у или новый китайский авто: что выбрать?
Сочная и воздушная кабачковая запеканка: простой и вкусный рецепт
Археологи пересмотрели дату появления человека в Нижнем Поволжье
Как выглядеть стильно: окрашивания, которые больше не в тренде
Педиатр Бережанский напомнил правила поведения во время купания в водоёмах
Виктория Боня рассказала о трудностях на шоу "Выжить в Дубае"
Самые эффективные упражнения для похудения ног в домашних условиях
Победа Трампа на выборах приведёт к улучшению нефтегазового сектора США
Влияет ли беременность на долговечность наращивания ресниц: разбираем мифы и факты
Не делайте этого в Азербайджане: главные табу для туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников