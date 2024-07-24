Стало известно, почему подержанные японские авто лучше новых китайских

Японский б/у или новый китайский авто: что выбрать?

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Покупатели автомобилей в России часто сталкиваются с выбором между подержанными японскими автомобилями и новыми китайскими моделями. Эксперты портала "Автовзгляд" проанализировали предложения на российском рынке и сделали несколько выводов.

Фото: Wikipedia by M 93, CC BY 3.0

Средняя цена нового автомобиля в России составляет 3,35 миллиона рублей, а подержанного — 1,35 миллиона рублей. В этом ценовом диапазоне можно найти подержанные японские автомобили, в том числе из премиум-сегмента. Например, Lexus NX 2017 года с одним владельцем и пробегом 30 000 км стоит 2,5 миллиона рублей. Также за 2 миллиона рублей доступны подержанные кроссоверы Mitsubishi, Nissan и Mazda.

Эксперты считают, что по надежности, ресурсоемкости и ремонтопригодности китайские автомобили значительно уступают японским автомобилям с пробегом. Доступность запчастей и возможность качественного ремонта также являются весомыми аргументами в пользу японских машин. В то время как с автомобилями из Китая могут возникнуть проблемы с ремонтом и поиском запчастей, многие автосервисы не всегда способны качественно обслуживать эти модели.

Таким образом, несмотря на привлекательную цену и современные опции новых китайских автомобилей, эксперты рекомендуют рассмотреть покупку подержанных японских автомобилей, которые зарекомендовали себя надежностью и долговечностью.