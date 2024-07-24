Цены на премиальный Tank 500 взлетели на 1,4 млн рублей: что произошло?

Внедорожник Tank 500 подорожал на 1,4 млн рублей с момента дебюта в России

1:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Премиальный внедорожник Tank 500 дебютировал в России в апреле 2023 года, и с тех пор его стоимость значительно возросла. С момента начала продаж цена на автомобиль выросла на 1,4 миллиона рублей.

Фото: Wikipedia by Anonymousfox36, CC BY-SA 4.0

Согласно текущему прайс-листу производителя, стоимость модели в базовой комплектации Adventure теперь начинается от 6 499 000 рублей без учета скидок. Для сравнения, в момент дебюта в России весной прошлого года, аналогичная версия Adventure стоила 5 099 000 рублей.

Стоимость комплектации Premium, которая также была доступна с начала продаж, увеличилась на те же 1,4 миллиона рублей. Ранее эта версия стоила 5 699 000 рублей, а сейчас её цена составляет 7 099 000 рублей.

Существенное повышение цен делает Tank 500 еще более премиальным автомобилем, но также увеличивает финансовую нагрузку на потенциальных покупателей. Рост стоимости может быть связан с изменением экономических условий, увеличением производственных затрат или улучшением оснащения автомобиля.