Почему короткие поездки могут "убить" мотор автомобиля

Автоэксперт Ревин рассказал, чем вредны для машины короткие поездки на 8-10 км

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Эксперт журнала "За рулём" Алексей Ревин отмечает, что поездки на короткие дистанции могут негативно сказываться на состоянии автомобиля. При прогреве двигателя в масло попадает топливо, так как холодный мотор работает на обогащенной смеси. За короткую поездку топливо не успевает испариться, накапливается в масле и ухудшает его свойства.

Фото: unsplash.com by Israel Sundseth, PDM

Комментарий эксперта

Алексей Ревин, эксперт журнала "За рулем":

— В подобных условиях в масле скапливаются не только топливо, но и вода. При остывании двигателя на стенках цилиндров образуется конденсат, который стекает в поддон. Вода, смешиваясь с маслом, образует эмульсию с низкими смазывающими свойствами.

Иногда замерзшая в поддоне вода может перекрывать подачу масла через маслоприемник.

Кроме того, при коротких поездках образуется нагар. Это происходит, когда мотор долго работает на обогащенной смеси и при низких температурах. Камера сгорания, клапаны и свечи зажигания покрываются толстым слоем углеродистых отложений.

— Такие условия эксплуатации могут приводить к закоксовке поршневых колец, что в свою очередь вызывает повышенный расход масла. Также могут выходить из строя свечи зажигания и даже прогорать клапаны, если нагар препятствует их полному закрытию.