Самый мощный кроссовер BMW X6 M Competition 2024 уже в продаже в России за баснословные 24,9 млн рублей

В Москве начались продажи нового заряженного кроссовера BMW X6 M Competition 2024 года по цене 24 900 000 рублей. Новая модель впечатляет не только своей мощностью, но и обновленным дизайном и передовыми технологиями. Кроссовер оснащен 4,4-литровым бензиновым V8 двигателем мощностью 625 л. с., работающим в паре с автоматической коробкой передач и системой полного привода. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за несколько секунд, обеспечивая отличную динамику и управляемость.
Интерьер BMW X6 M Competition претерпел значительные изменения. Центральным элементом салона стал изогнутый дисплей, объединяющий 12,3-дюймовый дисплей приборной панели и 14,9-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Оба экрана расположены под единой стеклянной поверхностью, что придает кабине современный и эксклюзивный вид. Сенсорный экран управления уменьшает количество физических кнопок, улучшая эргономику и создавая ощущение минимализма и технологичности.
Внутреннее убранство выполнено из высококачественных материалов, включая планку из ценных пород дерева Fineline Black, световую полосу с эффектной подсветкой и логотипом M, а также кожаное рулевое колесо с новой карбоновой рукояткой переключения передач. Среди стандартных опций — многофункциональные сиденья, отделка из мелкозернистой кожи Merino и аудиосистема Harman Kardon Surround Sound.
Ранее также сообщалось о появлении в Москве нового кроссовера BMW X5 M в исполнении Competition 2024 года стоимостью 22 550 000 рублей, который стал самой мощной версией этой модели.
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