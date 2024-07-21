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На больших скоростях окна в автомобиле должны быть закрыты — вот почему

Чем опасна езда на автомобиле с открытыми окнами

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Авто

Эксперты ГК "Автодом" предупреждают, что открытые окна в автомобиле во время движения могут быть опасны. В салон попадает загрязненный воздух, выхлопные газы и токсичные частицы пыли с дороги.

Чем опасна езда на автомобиле с открытыми окнами
Фото: freepik.com by pvproductions, PDM

Также существует риск попадания мусора и случайных предметов, что может угрожать безопасности пассажиров.

Многие водители, путешествуя с открытыми окнами, увеличивают громкость музыки, чтобы заглушить шум ветра. Однако это может привести к тому, что водитель не услышит важные звуки, такие как приближающийся мотоциклист или сигналы других машин.

Специалисты рекомендуют держать окна закрытыми во время поездки, особенно на высокой скорости, для обеспечения максимальной безопасности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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