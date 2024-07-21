На больших скоростях окна в автомобиле должны быть закрыты — вот почему

Чем опасна езда на автомобиле с открытыми окнами

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Эксперты ГК "Автодом" предупреждают, что открытые окна в автомобиле во время движения могут быть опасны. В салон попадает загрязненный воздух, выхлопные газы и токсичные частицы пыли с дороги.

Фото: freepik.com by pvproductions, PDM

Также существует риск попадания мусора и случайных предметов, что может угрожать безопасности пассажиров.

Многие водители, путешествуя с открытыми окнами, увеличивают громкость музыки, чтобы заглушить шум ветра. Однако это может привести к тому, что водитель не услышит важные звуки, такие как приближающийся мотоциклист или сигналы других машин.

Специалисты рекомендуют держать окна закрытыми во время поездки, особенно на высокой скорости, для обеспечения максимальной безопасности.