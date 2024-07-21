Как продлить жизнь кондиционера автомобиля, и как правильно пользоваться им в жару

Эксперт Константинов: кондиционер машины следует особо беречь в жаркую погоду

Хотя кондиционер предназначен для спасения от жары, пользоваться им в автомобиле нужно правильно. В противном случае могут возникнуть такие проблемы, как перегрев, снижение эффективности и поломка вентилятора, заявил директор департамента механического ремонта "Люкс" АГ "Авилон" Павел Константинов в беседе с агентством "Прайм".

Фото: openverse by MotorVerso, CC BY 2.0

Первое правило, по мнению эксперта, заключается в том, чтобы не включать кондиционер на максимальную мощность сразу. Прежде чем установить желаемую температуру, следует дать ему поработать несколько минут на средней мощности, отмечает Константинов.

Второе правило — не переключать кондиционер слишком часто между теплым и холодным воздухом. Это создает дополнительную нагрузку на компрессор и увеличивает риск его поломки.

Третье правило — не оставлять кондиционер включенным на долгое время без надзора. Это также увеличивает нагрузку на компрессор и сокращает его срок службы.

Также важно правильно и регулярно обслуживать систему кондиционирования. Например, уровень фреона нужно проверять хотя бы раз в год. Радиатор кондиционера следует очищать от пыли и грязи не реже одного раза в год, одновременно проверяя вентилятор на наличие необычных шумов и вибраций.

"Не забывайте проверять салонный фильтр — если он загрязнен, эффективность кондиционера снижается, что увеличивает нагрузку на компрессор. Заменять фильтр салона при регулярном техническом обслуживании следует раз в год", — добавил Павел Константинов.